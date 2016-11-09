 Dinamo’ya konuk olacak – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Dinamo’ya konuk olacak

    Dinamo’ya konuk olacak
    Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında bugün Rus 'e konuk olacak. Gruptaki iki maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 15.00'te Sever Spor Salonu'nda yapılacak.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:26
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