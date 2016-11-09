 Cimbom’da milli korku – Fotomaç – 09 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cimbom’da milli korku

    Cimbom’da milli korku
    Teknik direktör 'i milli korku sardı. Bu sezon başında pek çok oyuncusunu milli maçlarda sakatlıklara kurban veren Hollandalı hoca, oynanacak ulusal karşılaşmaları yakından takip edecek. Sarı-kırmızılı hoca, gönderdiği 8 oyuncusunun, milli ara sonrası yapılacak Fenerbahçe derbisi öncesi sorunsuz dönmelerini bekliyor.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom’da milli korku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.