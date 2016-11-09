Cimbom doludizgin ilerliyor!

Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-15 üstün geçen Galatasaray, soyunma odasına 34-31 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte etkili oynayan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 7 sayılık avantajla (53-46) girdi. Son çeyrekte farkı daha da açan Galatasaray, karşılaşmayı 73-58 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, üçüncü maçından da galip ayrıldı. Dinamo Novosibirsk ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Maçın en skorer ismi Galatasaray adına 17 sayı atan Moriah Jefferson olurken, ev sahibi ekipte Latoya Williams 16 sayı üretti.

Salon: Sever

Hakemler: Branislav Mrdak (Sırbistan), Matej Spendi (Slovenya), Peter Zenis (Slovakya)

Dinamo Novosibirsk: Kiseleva 14, Tatham 6, Chaykovskaya 2, Williams 16, Riavkina 3, Abaiburova 15, Gorshkova 2, Tochilova

Galatasaray: Pınar Demirok 6, Işıl Alben 7, Papova 12, Vitola 14, Jefferson 17, Deniz Çolakoğlu 6, Anderson 11, İrem Naz Topuz, Cansu Köksal, Eda Şahin

1. Periyot: 15-18

Devre: 34-31

3. Periyot: 46-53