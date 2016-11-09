 Cimbom doludizgin ilerliyor! – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Cimbom doludizgin ilerliyor!

    Cimbom doludizgin ilerliyor!

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda , deplasmanda Rusya'nın ekibini 73-58 mağlup etti.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-15 üstün geçen , soyunma odasına 34-31 geride gitti.

    Üçüncü çeyrekte etkili oynayan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 7 sayılık avantajla (53-46) girdi. Son çeyrekte farkı daha da açan Galatasaray, karşılaşmayı 73-58 kazandı.

    Bu sonuçla Galatasaray, üçüncü maçından da galip ayrıldı. ise ikinci yenilgisini yaşadı.

    Maçın en skorer ismi Galatasaray adına 17 sayı atan Moriah Jefferson olurken, ev sahibi ekipte Latoya Williams 16 sayı üretti.

    Salon: Sever

    Hakemler: Branislav Mrdak (Sırbistan), Matej Spendi (Slovenya), Peter Zenis (Slovakya)

    Dinamo Novosibirsk: Kiseleva 14, Tatham 6, Chaykovskaya 2, Williams 16, Riavkina 3, Abaiburova 15, Gorshkova 2, Tochilova

    Galatasaray: Pınar Demirok 6, Işıl Alben 7, Papova 12, Vitola 14, Jefferson 17, Deniz Çolakoğlu 6, Anderson 11, İrem Naz Topuz, Cansu Köksal, Eda Şahin

    1. Periyot: 15-18

    Devre: 34-31

    3. Periyot: 46-53

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:21
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