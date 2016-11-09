 Bu teklifi kaçıramazdım – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Bu teklifi kaçıramazdım

    Bu teklifi kaçıramazdım
    , Alman Bild gazetesine açıklama yapıp, G.Saray'a gelmekle en doğru kararı verdiğini söyledi. Tolga, "Bundesliga'dan da isteyenler vardı ama 'dan teklif gelince kaçıramazdım" dedi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:24
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