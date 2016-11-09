 Aslan’a Hırvat golcü – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Aslan’a Hırvat golcü

    Aslan’a Hırvat golcü

    , ’da forma giyen Lendric’in peşine düştü.

    medyasından 'la ilgili sürpriz bir forvet transferi iddiası ortaya atıldı. 24 Sata gazetesi, G.Saray'ın, Bosna Hersek ekibi 'ın 25 yaşındaki santrforu İvan Lendric'i izlediğini öne sürdü. Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinde görevli Murat İnan'ın geçen hafta sonu Bosna Hersek'e giderek Zeljeznicar-Sloboda maçın tribünde yer aldığı ve 1-1 biten o karşılaşmada gol atan Lendric hakkında detaylı bir rapor hazırladığı belirtildi. Hatta 1.85'lik Hırvat futbolcuyu G.Saray'a öneren kişinin Aslan'ın eski yıldızı Tarık Hodzic olduğu kaydedildi. Yunanistan ekibi Kerkyra'da forma giymesinin ardından bu sezon başında Zeljeznicar'a transfer olan Lendric'in 15 maçta 5 golü bulunuyor.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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