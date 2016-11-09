 Asıl kıyamet bugün kopacak – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Asıl kıyamet bugün kopacak

    Asıl kıyamet bugün kopacak
    'da gözler bugün yapılacak Divan Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın hazırladığı tüzük tadil taslağı ile ilgili açıklamalarda bulunacağı ifade edilirken üye yapısı başta radikal değişiklikler getiren taslağın büyük tartışma yaratması bekleniyor. Gayrettepe'de gerçekleştirilecek toplantıda tartışma yaratması beklenen bölümler şunlar:

    -İki yıl üst üste aidatlarını yatırmayan üyeler üçüncü yılda noter tespiti ile üyelikten çıkarılacak.
    -    Her yıl kulübe yeni üye alımı yapılan kontenjan olan yüzde 3'lük dilim yeni dönemde G.Saray Lisesi mezunları ile üye eş ve çocukları dışında kalanların olacak. E grubu üyeler yani alaylıların kulübe üyeliğinin önü açılacak.
    -2011'de beri G.Saray'a üye olmak isteyen ve kontenjan kısıtlaması yüzünden başvuruları reddedilen 750 kişi toplu halde üye yapılacak.
    -Olağan genel kurul seçimlerinde; denetim, disiplin ve sicil kurulları seçimleri yapılmayacak. Bu kurullar bağımsız olarak seçilecek.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
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