 8 milyon $ ödendi – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    8 milyon $ ödendi

    8 milyon $ ödendi
    'de 20 Kasım'da oynanacak maçı öncesinde 'ın yerli futbolcularına büyük doping... Sarı-kırmızılı yönetim birikmiş alacakları yatırdı. 3 aydır ödeme almayan ve kulübün içinde bulunduğu mali durumu anlayışla karşılayan Galatasaray'ın yerli futbolcularına toplamda 8 milyon dolarlık ödeme yapıldı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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