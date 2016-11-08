Yasin’in cezası bitti
Adanaspor ile oynadığı maçta oyundan alınmasına tepki gösterdiği için yönetim tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanan Yasin Öztekin'in cezası sona erdi. Futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu, "Yasin'in cezası sona erdi, Salı günü (bugün) takımla birlikte idmanlara çıkacak" dedi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:07
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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