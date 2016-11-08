 Yasin’in cezası bitti – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Yasin’in cezası bitti

    Yasin’in cezası bitti
    ile oynadığı maçta oyundan alınmasına tepki gösterdiği için yönetim tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanan Yasin Öztekin'in cezası sona erdi. Futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu, "Yasin'in cezası sona erdi, Salı günü (bugün) takımla birlikte idmanlara çıkacak" dedi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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