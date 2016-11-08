Yasin Öztekin'in cezası sona erdi
Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin'in cezası bitti.
Adanaspor karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından tepkili hareketleri dikkati çeken Yasin için teknik direktör Jan Olde Riekerink, verilen cezanın 1 maçlık olduğunu ve sonrasında kararı tekrar gözden geçireceklerini kaydetmişti.
Yasin, kadro dışı olması nedeniyle ligde son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamazken, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise forma giyme şansını yakaladı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 16:53
- "Kimsenin canı yanmasın"
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Yorum
TS Gemlik Mesele maç kaybetmek değil. Ortada bir emek var, bir camia var. Hiç bir şeye saygı yoksa bu işten ekmeğini kazanmayı tercih etmiş, alın teri döken insanlara saygınız olsun. Trabzonspor ne ilk kez maç kaybetti ne de son kez kaybedecek. Haksızlık kimseye yapılmasın. Bir kulüp sadece rakipleri ile yarışsın. Ekonomisi daha güçlü olan, daha kaliteli sporcu topluluğuna sahip olan, ekonomisi daha iyi yönetilen kulüpler zaten bu yarışın ön saflarında yer alacaklardır. Hakemler maça tesir etmezler mi, ederler ancak bu kadar fütursuzca bir davranış içinde olmaları tahammül sınırlarını zorlayacak cinsten. Kaldı ki sadece hakem olsa. Masa başı kirli oyunları da işin cabası. Kim ne derse desin Türk futbolu kirlenmiştir. Temizlemek yine bizim sağduyulu yaklaşımlarımızla olacağına inancındayım.
- Töre’de son söz Güneş’te
Toplam 27
Yorum
Fikret Besiktas bu sene sampiyon olcak totomac tesislere giremeyecek.... buyuksun baskan
- "Kimsenin canı yanmasın"
Toplam 19
Yorum
arsen l. Yanan yanmış mış.aboubakara ve kalecinize dua edin. Yoksa maç 7-1 di.dünyada böyle rezillik yok. Kırmızı kart gösterilip rakibin 10 kişi kalmasından medet umulması.başarısız bir t.direktör başarısız başkan taratar gaza getirilsin. Taraftar uyanmasa doğru ptt1.lige .
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