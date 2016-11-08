 Yasin Öztekin'in cezası sona erdi – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Yasin Öztekin'in cezası sona erdi

    Yasin Öztekin'in cezası sona erdi

    Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin'in cezası bitti.

    Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir hafta önce kadro dışı bırakılarak 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin'e, bu akşam yapılacak antrenmanda yer alabileceği iletildi.

    Adanaspor karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından tepkili hareketleri dikkati çeken Yasin için teknik direktör Jan Olde Riekerink, verilen cezanın 1 maçlık olduğunu ve sonrasında kararı tekrar gözden geçireceklerini kaydetmişti.

    Yasin, kadro dışı olması nedeniyle ligde son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamazken, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise forma giyme şansını yakaladı.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:53
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