Yasin Öztekin'in cezası sona erdi

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir hafta önce kadro dışı bırakılarak 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin'e, bu akşam yapılacak antrenmanda yer alabileceği iletildi.

Adanaspor karşılaşmasında oyundan alınmasının ardından tepkili hareketleri dikkati çeken Yasin için teknik direktör Jan Olde Riekerink, verilen cezanın 1 maçlık olduğunu ve sonrasında kararı tekrar gözden geçireceklerini kaydetmişti.

Yasin, kadro dışı olması nedeniyle ligde son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamazken, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise forma giyme şansını yakaladı.