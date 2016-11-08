Yasin Öztekin'e af çıktı
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana Yasin Öztekin de katıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörümüz Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Ardından pas çalışması yapan takımımız, devam eden bölümde topa sahip olma çalışması yaptı.
Takım hâlinde savunmadan hücuma geçiş üzerinde durulan çalışmaların ardından antrenmanın ana bölümünde belirli bir alanda altıya altı çift kale maç gerçekleştirildi.
Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Bruma, Aurelien Chedjou, Tolga Ciğerci ve Luis Cavanda ile izinli olan Lukas Podolski idmanda yer almadı.
Adanaspor maçında oyundan alınması gösterdiği tepkiler sonrası kadro dışı kalan Yasin Öztekin, teknik heyet ve yönetimin kararıyla akşam antrenmanında yer aldı.
Yasin, kadro dışı olması nedeniyle ligde son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımdaki yerini alamazken, hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbide ise forma giyme şansını yakaladı..
Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:21
- Fener geliyor Fener
Toplam 32
Yorum
Hayrettin Biz Renkliysek sizlerde bir o kadar renksizsiniz daha düne kadar Şampiyonlugu kaç sende bir kazananlar bir şampiyon oldular havalandılar lakin bizler hava almasını çok iyi biliriz fazla şımardınız yenildiginizde FB Çarpmışa döneceksiniz bunu yaz bir yere..
- Van Persie: Ben iyiyim hayatım
Toplam 4
Yorum
isminiz Avrupa spor medyasına rezil olduk bu olaydan malesef inşallah öyle bir şey sorun olmaz
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Toplam 11
Yorum
komiksin Atıf ı rüyanda göremezsin zaten , varsa 20 milyon euron alırsın belki ama :))
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