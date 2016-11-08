Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!

TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Muharrem Usta'nın Beşiktaş-Trabzonspor maçı esnasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Levent Nazifoğlu'nun ise basında yer alan açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

Hukuk müşavirliğinin Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek'in Manisaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu'nun da Eskişehirspor maçı sonrası basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.