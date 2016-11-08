Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ile Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Muharrem Usta'nın Beşiktaş-Trabzonspor maçı esnasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Levent Nazifoğlu'nun ise basında yer alan açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.
Hukuk müşavirliğinin Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk ettiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek'in Manisaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu'nun da Eskişehirspor maçı sonrası basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:21
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............ isabet olmuş
- Güneş'in tek rakibi Lucescu
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the_eagle biz istediğimize takarız sen dert etme
- Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması
Toplam 24
Yorum
adnan güneş sırf maliyeti düşük diye bu hocayı koskoca GS takımını başına getirdiniz yazıklar olsun oyun okuma sıfır kulübede kukla gibi oturuyor
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