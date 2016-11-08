 Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da! – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!

    Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı ile Sportif AŞ Yöneticisi 'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

    Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 'nın Beşiktaş- maçı esnasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. 'nun ise basında yer alan açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

    Hukuk müşavirliğinin Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk ettiği aktarıldı.

    Açıklamada ayrıca, TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek'in Manisaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu'nun da Eskişehirspor maçı sonrası basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:21
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