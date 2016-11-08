Ukrayna Milli Takımı'na Türk sponsor
Turkcell'in Ukrayna'daki iştiraki Lifecell, Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın ve Dinamo Kiev kulübünün teknoloji sponsoru oldu.
Kiev Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen imza töreni ve basın toplantısında, Lifecell Genel Müdürü Burak Ersoy ve Ukrayna Futbol Federasyonu Asbaşkanı Oleg Şkreba yer aldı. Burak Ersoy yaptığı açıklamada, "Önemli bir futbol geçmişine sahip olan Ukrayna, Blohin, Lobanovskiy, Şevçenko gibi efsanevi sporcuları yetiştirdi. Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikte, Ukrayna futbolu için ciddi adımlar atacağımıza inanıyorum. Ukrayna'da geçen sene 3G teknolojisi başladı. İlerleyen dönemde Ukayna Milli Takımı ile birlikte daha önemli yeniliklere imza atacağız" dedi.
Şkreba ise, "Ukrayna'nın en büyük GSM operatörlerinden biriyle işbirliğine başlamaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Yuriy Zapisotskiy, Lifecell'in, Ukrayna'da statların teknolojik donanımlarını üstlendiği ve sponsorluk gelirlerinin, federasyonun Ukrayna genelinde hayata geçirmeyi planladığı altyapı projelerinin finansmanında kullanılmasının
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:29
- Fener geliyor Fener
Toplam 32
Yorum
Hayrettin Biz Renkliysek sizlerde bir o kadar renksizsiniz daha düne kadar Şampiyonlugu kaç sende bir kazananlar bir şampiyon oldular havalandılar lakin bizler hava almasını çok iyi biliriz fazla şımardınız yenildiginizde FB Çarpmışa döneceksiniz bunu yaz bir yere..
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Toplam 4
Yorum
isminiz Avrupa spor medyasına rezil olduk bu olaydan malesef inşallah öyle bir şey sorun olmaz
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Toplam 11
Yorum
komiksin Atıf ı rüyanda göremezsin zaten , varsa 20 milyon euron alırsın belki ama :))
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