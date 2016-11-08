Ukrayna Milli Takımı'na Türk sponsor

Kiev Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen imza töreni ve basın toplantısında, Lifecell Genel Müdürü Burak Ersoy ve Ukrayna Futbol Federasyonu Asbaşkanı Oleg Şkreba yer aldı. Burak Ersoy yaptığı açıklamada, "Önemli bir futbol geçmişine sahip olan Ukrayna, Blohin, Lobanovskiy, Şevçenko gibi efsanevi sporcuları yetiştirdi. Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikte, Ukrayna futbolu için ciddi adımlar atacağımıza inanıyorum. Ukrayna'da geçen sene 3G teknolojisi başladı. İlerleyen dönemde Ukayna Milli Takımı ile birlikte daha önemli yeniliklere imza atacağız" dedi.



Şkreba ise, "Ukrayna'nın en büyük GSM operatörlerinden biriyle işbirliğine başlamaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Yuriy Zapisotskiy, Lifecell'in, Ukrayna'da statların teknolojik donanımlarını üstlendiği ve sponsorluk gelirlerinin, federasyonun Ukrayna genelinde hayata geçirmeyi planladığı altyapı projelerinin finansmanında kullanılmasının