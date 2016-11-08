Tek ihtimal var
Eren: G.Saray her maça kazanmak için çıkar. Başka ihtimal yok.
Galatasaray'ın golcü ismi Eren Derdiyok, Galatasaray dergisine verdiği röportajda, maçlara favori olarak çıkmanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti. Her maça galibiyet hedefiyle çıkmak durumunda olduklarını belirten Eren, "Kazanmalıyız ve bunu istiyoruz. Favori olan taraf biziz. Bu da çok güzel bir duygu. Rakip kim olursa olsun hep kazanmak için sahadayız. Bunu yapacak kapasiteye de sahibiz. Galatasaray'da kazanmak dışında bir ihtimal söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
RİEKERİNK'İN BANA ÇOK YARDIMI OLDU
Eren, takıma ilk katıldığı dönemde teknik direktör Riekerink'in kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi. Hollandalı hoca ile iyi bir diyaloğu olduğunu vurgulayan golcü, "Bize arkadaşımız gibi davranıyor. Uyum konusunda bana yardım etti. Mesleğine çok saygı gösteren bir insan" dedi.
RAKİPLER BİZE HEP KAPANIYOR
Eren, rakiplerin çoğu zaman kendilerine karşı kapalı savunma ile oynadığına dikkati çekerek sarı-kırmızılı futbolcu, "Bu durumda forveti topla buluşturmak zor oluyor. Bizim öncelikli görevimiz önde olmak. Ve kapalı oynayan takımları açabilmek" diye konuştu.
FIRSAT BULUNCA GOL ATACAKSIN
Forvet olarak gol atmanın önemine de değinen tecrübeli santrfor, "Altmış kere topla buluşmanız bir şey ifade etmiyor. Kale önünde iki pozisyon bulup değerlendirmek önemlidir. Forvetin görevi gol atmaktır. Takım oyunu da böyle oluyor" değerlendirmesini yaptı.
RİEKERİNK'İN BANA ÇOK YARDIMI OLDU
Eren, takıma ilk katıldığı dönemde teknik direktör Riekerink'in kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi. Hollandalı hoca ile iyi bir diyaloğu olduğunu vurgulayan golcü, "Bize arkadaşımız gibi davranıyor. Uyum konusunda bana yardım etti. Mesleğine çok saygı gösteren bir insan" dedi.
RAKİPLER BİZE HEP KAPANIYOR
Eren, rakiplerin çoğu zaman kendilerine karşı kapalı savunma ile oynadığına dikkati çekerek sarı-kırmızılı futbolcu, "Bu durumda forveti topla buluşturmak zor oluyor. Bizim öncelikli görevimiz önde olmak. Ve kapalı oynayan takımları açabilmek" diye konuştu.
FIRSAT BULUNCA GOL ATACAKSIN
Forvet olarak gol atmanın önemine de değinen tecrübeli santrfor, "Altmış kere topla buluşmanız bir şey ifade etmiyor. Kale önünde iki pozisyon bulup değerlendirmek önemlidir. Forvetin görevi gol atmaktır. Takım oyunu da böyle oluyor" değerlendirmesini yaptı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:50
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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