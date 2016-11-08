Taraftarlar gidecek
Milli araya girilmesine rağmen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların Kadıköy'de maçı izleyeceğini ifade eden yönetici Alper Narman, "Biz de sezonun 2. yarısında Fenerbahçe taraftarını ağırlayacağız. Artık sadece futbol konuşalım istiyoruz" dedi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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