 Taraftarlar gidecek – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Taraftarlar gidecek

    Taraftarlar gidecek
    Milli araya girilmesine rağmen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların Kadıköy'de maçı izleyeceğini ifade eden yönetici Alper Narman, "Biz de sezonun 2. yarısında taraftarını ağırlayacağız. Artık sadece futbol konuşalım istiyoruz" dedi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
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