 ‘Taçsız Kral’ın heykeli İzmir’de – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ‘Taçsız Kral’ın heykeli ’de

    ‘Taçsız Kral’ın heykeli İzmir’de
    ve Türk futbolunun "Taçsız Kral" lakaplı unutulmaz golcüsü 'ın, 'de yaptırılan heykeli törenle açıldı. tarafından Piri Reis Mahallesi'ndeki Metin Oktay Parkı'nda yaptırılan heykelin açılışına, Başkanı de katıldı. Özbek, "Futboluyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle bizim gururumuzdu" dedi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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