‘Taçsız Kral’ın heykeli İzmir’de
Galatasaray ve Türk futbolunun "Taçsız Kral" lakaplı unutulmaz golcüsü Metin Oktay'ın, İzmir'de yaptırılan heykeli törenle açıldı. Konak Belediyesi tarafından Piri Reis Mahallesi'ndeki Metin Oktay Parkı'nda yaptırılan heykelin açılışına, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Özbek, "Futboluyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle bizim gururumuzdu" dedi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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