 Sigthorsson yine yok – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    yine yok

    Sigthorsson yine yok
    Sol iç diz menisküsünden operasyon geçiren 'un derbiye yetişmesinin zor olduğu ifade edildi. Uzun bir aranın ardından topla çalışmalara başlayan futbolcunun maçında kadroda olması bekleniyor.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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