 Sammer G.Saray’a gelmeye hazır – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Sammer G.Saray’a gelmeye hazır

    Sammer G.Saray’a gelmeye hazır
    'in 'ın sportif direktör adayları arasında anılması 'ne de konu oldu. Ünlü futbol adamının, Bayern Münih'te 7 gün 24 saat çalıştığını ve bu temponun ağır gelmesi üzerine görevden ayrıldığını belirten Bild, 10 yıl içinde Sammer ile Bayern'in kupa koleksiyonu yaptığını kaydetti. Sammer'in yeteri kadar tatil yaptığı yorumunu yapan gazete, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde düşünebileceği değerlendirmesini yaptı.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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