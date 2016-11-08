Sammer G.Saray’a gelmeye hazır
Mathias Sammer'in Galatasaray'ın sportif direktör adayları arasında anılması Bild Gazetesi'ne de konu oldu. Ünlü futbol adamının, Bayern Münih'te 7 gün 24 saat çalıştığını ve bu temponun ağır gelmesi üzerine görevden ayrıldığını belirten Bild, 10 yıl içinde Sammer ile Bayern'in kupa koleksiyonu yaptığını kaydetti. Sammer'in yeteri kadar tatil yaptığı yorumunu yapan gazete, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde düşünebileceği değerlendirmesini yaptı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
Sammer G.Saray’a gelmeye hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.