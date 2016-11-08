Polemik devam ediyor
Galatasaray'da Wesley Sneijder krizi de devam ediyor. Sarıkırmızılı takımın Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Hollandalı futbolcu, "Galatasaray nasıl düzelecek?" diye sorulması üzerine, "Bunu bana değil diğerlerine sorun. Böyle oynarsak kazanmamız imkansız" açıklaması yaparken bu sözler futbolculardan sonra yönetimin de tepkisini çekti.
Sneijder'in başkalarını suçlamadan önce kendisine bakması gerektiğini ifade eden Levent Nazifoğlu, "O kendi işine bakacak, kimseye karışmayacak" değerlendirmesi yaptı. Yıldız futbolcunun, yönetici Nazifoğlu'nun bu açıklaması karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise merakla bekleniyor.
Sneijder'in başkalarını suçlamadan önce kendisine bakması gerektiğini ifade eden Levent Nazifoğlu, "O kendi işine bakacak, kimseye karışmayacak" değerlendirmesi yaptı. Yıldız futbolcunun, yönetici Nazifoğlu'nun bu açıklaması karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise merakla bekleniyor.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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