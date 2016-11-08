 Polemik devam ediyor – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Polemik devam ediyor

    Polemik devam ediyor
    'da krizi de devam ediyor. Sarıkırmızılı takımın Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Hollandalı futbolcu, "Galatasaray nasıl düzelecek?" diye sorulması üzerine, "Bunu bana değil diğerlerine sorun. Böyle oynarsak kazanmamız imkansız" açıklaması yaparken bu sözler futbolculardan sonra yönetimin de tepkisini çekti.

    Sneijder'in başkalarını suçlamadan önce kendisine bakması gerektiğini ifade eden Levent Nazifoğlu, "O kendi işine bakacak, kimseye karışmayacak" değerlendirmesi yaptı. Yıldız futbolcunun, yönetici Nazifoğlu'nun bu açıklaması karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği ise merakla bekleniyor.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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