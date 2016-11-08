Nazifoğlu: "Terim gelirse mutlu olurum"
Nazifoğlu'dan gündemi sarsacak açıklamalar : Önceki gün “Beşiktaş ve Fenerbahçe kollanıyor” diyen sarı-kırmızılı yönetici vites yükseltti.
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Önceki gün "Beşiktaş ve Fenerbahçe kollanıyor" diyen sarı-kırmızılı yönetici, yine açtı ağzını yumdu gözünü. Beyaz TV'de canlı yayına bağlanan Nazifoğlu, söze "Herkes kendi işine baksın" diyerek kendini hedef alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la başladı.
TOPU DUVARA VURDU
Fikret Orman'ın "Bütün takımlar kendi adlarına konuşsun" açıklamasını hatırlatan Nazifoğlu, "O zaman Fikret Bey, Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmasını dikkatle okusun ondan sonra bu konuşmasını tartsın. Divanda 'Mallarını satıyorlar Avrupa'ya gidemiyorlar' dedi. Topu duvara nasıl vurursanız o şekilde geri gelir. Siz her şeyi söyleyeceksiniz ama karşı taraftan bir açıklama gelince böyle olmaz diyeceksiniz. Böyle olmaz" şeklinde konuştu. Jan Olde Riekerink'in Beşiktaş'ın Napoli'yi deplasmanda yendiği maç sonrası 'Beşiktaş'ın attığı gol ofsayttı' açıklamasına da değinen Nazifoğlu, "Riekerink'in Napoli maçı sonrasındaki açıklaması biraz maksadını aşmıştır. Kendisiyle de konuştum, espri yapmak istediğini ancak yanlış anlaşıldığını söyledi" dedi.
EN ÖNEMLİ KRİTER BAŞARI
"Fenerbahçe maçında olası bir kötü sonuçta Rikerink'in görevine son verilir mi?" şeklindeki soruya Nazifoğlu, "Galatasaray'da her zaman başarı bir numaralı kriterdir. Ben ve başkan da dahil ortada bir başarısızlık olursa herkes gidebilir" diyerek şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Nazifoğlu, Fatih Terim, teknik direktör adayınız olur mu?" diye sorulması üzerine ise "Fatih hoca 8 yılda 6 kez şampiyonluk yaşamış bir hoca. Bir daha olmayacak deme lüksüm yok. Onunla çalışmaktan tabi ki mutlu olurum. Ancak bizim şu anda hocamız var" ifadesini kullandı.
KADIKÖY'E BEN YOLLAMADIM
Gelecek hafta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'yi mercek altına alan Rikerink'in Manchester United maçını izlemek istediği ancak Levent Nazifoğlu'na takıldığı ortaya çıktı. Riekerink'in Kadıköy'e gitmesine izin vermediğini belirten Nazifoğlu, "Bunun yerine Kadıköy'e başka bir arkadaşımızı yolladık" dedi. Böyle bir karar almasında neyin etken olduğunun sorulması üzerine ise, Nazifoğlu, "Rikerink'e orada laf söz söylenirdi. Bunun olmasını istemedim ve kendisi ile konuştum, başka bir arkadaşı yolladık" ifadeleri kullandı.
6 KASIM'A YANIT
Nazifoğlu, F.Bahçe'nin 6 Kasım'daki 6-0'lık galibiyeti kutlamasına da kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli ekibin, açıklaması ile ilgili, "Onlar maçları kutlamaya devam etsinler. Biz UEFA Kupası ile anılıyoruz"dedi.
TOPU DUVARA VURDU
Fikret Orman'ın "Bütün takımlar kendi adlarına konuşsun" açıklamasını hatırlatan Nazifoğlu, "O zaman Fikret Bey, Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmasını dikkatle okusun ondan sonra bu konuşmasını tartsın. Divanda 'Mallarını satıyorlar Avrupa'ya gidemiyorlar' dedi. Topu duvara nasıl vurursanız o şekilde geri gelir. Siz her şeyi söyleyeceksiniz ama karşı taraftan bir açıklama gelince böyle olmaz diyeceksiniz. Böyle olmaz" şeklinde konuştu. Jan Olde Riekerink'in Beşiktaş'ın Napoli'yi deplasmanda yendiği maç sonrası 'Beşiktaş'ın attığı gol ofsayttı' açıklamasına da değinen Nazifoğlu, "Riekerink'in Napoli maçı sonrasındaki açıklaması biraz maksadını aşmıştır. Kendisiyle de konuştum, espri yapmak istediğini ancak yanlış anlaşıldığını söyledi" dedi.
EN ÖNEMLİ KRİTER BAŞARI
"Fenerbahçe maçında olası bir kötü sonuçta Rikerink'in görevine son verilir mi?" şeklindeki soruya Nazifoğlu, "Galatasaray'da her zaman başarı bir numaralı kriterdir. Ben ve başkan da dahil ortada bir başarısızlık olursa herkes gidebilir" diyerek şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Nazifoğlu, Fatih Terim, teknik direktör adayınız olur mu?" diye sorulması üzerine ise "Fatih hoca 8 yılda 6 kez şampiyonluk yaşamış bir hoca. Bir daha olmayacak deme lüksüm yok. Onunla çalışmaktan tabi ki mutlu olurum. Ancak bizim şu anda hocamız var" ifadesini kullandı.
KADIKÖY'E BEN YOLLAMADIM
Gelecek hafta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'yi mercek altına alan Rikerink'in Manchester United maçını izlemek istediği ancak Levent Nazifoğlu'na takıldığı ortaya çıktı. Riekerink'in Kadıköy'e gitmesine izin vermediğini belirten Nazifoğlu, "Bunun yerine Kadıköy'e başka bir arkadaşımızı yolladık" dedi. Böyle bir karar almasında neyin etken olduğunun sorulması üzerine ise, Nazifoğlu, "Rikerink'e orada laf söz söylenirdi. Bunun olmasını istemedim ve kendisi ile konuştum, başka bir arkadaşı yolladık" ifadeleri kullandı.
6 KASIM'A YANIT
Nazifoğlu, F.Bahçe'nin 6 Kasım'daki 6-0'lık galibiyeti kutlamasına da kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli ekibin, açıklaması ile ilgili, "Onlar maçları kutlamaya devam etsinler. Biz UEFA Kupası ile anılıyoruz"dedi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:15
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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