‘Kardeşimi çok özlemişim’
Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan 31 yaşındaki milli yıldız, İspanya'da Deportivo'da sergilediği başarılı performansla milli takım kapılarını tekrar açan G.Saray'dan eski takım arkadaşı Emre'yle sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Kral, milli takım uçağında çektiği fotoğrafa, "Kardeşimi özlemişim" mesajını yazdı. Burak, Çin'e gittiği Ocak 2016'dan beri Emre ile görüşememişti.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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