 ‘Kardeşimi çok özlemişim’ – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ‘Kardeşimi çok özlemişim’

    ‘Kardeşimi çok özlemişim’
    Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan 31 yaşındaki milli yıldız, İspanya'da Deportivo'da sergilediği başarılı performansla milli takım kapılarını tekrar açan G.Saray'dan eski takım arkadaşı Emre'yle sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Kral, milli takım uçağında çektiği fotoğrafa, "Kardeşimi özlemişim" mesajını yazdı. Burak, Çin'e gittiği Ocak 2016'dan beri Emre ile görüşememişti.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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