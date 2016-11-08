 Hasnun Galip’e otel – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’e otel

    Hasnun Galip’e otel
    'ın 'te bulunan eski kulüp binasının akıbeti belli oldu. 'de otel inşatı süren sarı-kırmızılı kulüp, 2004 yılına kadar kulüp merkezi olarak hizmet veren binanın yerine de otel yapacak.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
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