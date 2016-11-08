Hasnun Galip’e otel
G.Saray'ın Beyoğlu Hasnun Galip'te bulunan eski kulüp binasının akıbeti belli oldu. Mecidiyeköy'de otel inşatı süren sarı-kırmızılı kulüp, 2004 yılına kadar kulüp merkezi olarak hizmet veren binanın yerine de otel yapacak.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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