Hamit Altıntop arayışlarda
Geçen sezon 1 dakika bile forma giymemesine rağmen takımda kalan Hamit Altıntop küskünleri oynuyor. Ücreti maç başı ağırlıklı olan Hamit, kulübede yer almadığı için ekstra kazanç sağlayamıyor. Kulüp arayışlarına giren 33 yaşındaki milli futbolcunun önceliği ise Almanya'daki bir takım.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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