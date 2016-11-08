Hamit Altıntop arayışlarda

Geçen sezon 1 dakika bile forma giymemesine rağmen takımda kalan Hamit Altıntop küskünleri oynuyor. Ücreti maç başı ağırlıklı olan Hamit, kulübede yer almadığı için ekstra kazanç sağlayamıyor. Kulüp arayışlarına giren 33 yaşındaki milli futbolcunun önceliği ise Almanya'daki bir takım.