''Gelecek bizimdir''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Gelecek Galatasaray’ın ve Galatasaraylıların olacaktır, bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Şimdi iş yapma, çalışma zamanıdır” dedi.

Sarı-kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi'nin kasım ayı sayısındaki yazısında camiaya seslendi. Galatasaray Başkanı, "Gelecek Bizim" diyerek, başarıların geleceğine dikkat çekti ve "Türkiye'nin bir numaralı sportif markası olan Galatasaray önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projelerle çok daha güçlenecektir. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Galatasaray emin ellerde" dedi.



İŞTE ÖZBEK'İN PROJELERİ



Özbek projelerini ise şu şekilde maddelendirdi:



-Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkının alınması

-Spor salonu inşaatının başlaması

-Florya ve Riva konusunda protokolün hazırlanıp, sözleşmenin imzalanması

-Yeni tesislerin taşınacağı arazinin belirlenmesi

-Beyoğlu'nda bulunan eski kulüp binasıyla ilgili çalışmanın hızlanması

-G.Saray'ın bir daha borç sarmalına girmemesi için çalışmalar yapılması

-Sportif başarıların yakalanması...

Özbek, G.Saray'ın mali bağımsızlığına kavuşmasıyla büyüyeceğini de belirtti.



ÖZBEK, DİVAN'DA TEŞEKKÜR EDECEK

G.Saray'da aylık olağan divan toplantısı yarın yapılacak. Başkan Dursun Özbek'in de katılacağı divan toplantısı Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşecek. Özbek'in yapılacak bu toplantıda, geçtiğimiz ay Riva ve Florya projeleri için almış olduğu yetki nedeniyle teşekkür konuşması yapacağı belirtildi.