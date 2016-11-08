 Galatasaray, Dinamo Novosibirsk'e konuk olacak – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Galatasaray, Dinamo Novosibirsk'e konuk olacak

    Galatasaray, Dinamo Novosibirsk'e konuk olacak

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Novosibirsk'e konuk olacak.

    Gruptaki iki maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 15.00'te Sever Spor Salonu'nda yapılacak.

    Dinamo Novosibirsk, gruptaki ilk iki karşılaşmasında birer galibiyet ve yenilgi aldı.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:16
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