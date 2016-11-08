Galatasaray, Dinamo Novosibirsk'e konuk olacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Novosibirsk'e konuk olacak.
Dinamo Novosibirsk, gruptaki ilk iki karşılaşmasında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 11:16
- Meler’den ‘penaltı’ açılımı
Toplam 3
Yorum
sabir Halil hoca mükemmel bir mac yönetmistir.Bir meslekdasi olarak tavsiye edebilecegimiz tek sey;faulleri cok erken caldigi icin ,bazen avantaj kuralini uygulamakta zorluk yasiyor.Ama bu da cok kolay düzelecek bir ayrintidir.Kumasi cok iyi
- Nazifoğlu: "Terim gelirse mutlu olurum"
Toplam 12
Yorum
1905 terim hiç bir zaman yuhalayarak gönderilmedi. kovulunca evinin önünde on binler veda etmeye gitti. terim gelecek diye ödünüz kopuyor....
- Meler’den ‘penaltı’ açılımı
Toplam 3
Yorum
sabir nerden biliyorsun?Avrupada hakemlik mi yaptin?Ben yapiyorum.Burada senin bir tarafindan uydurdugun gibi bir uygulama yapmiyoruz.Itirazin derecesine bakiyoruz.Sirf fenere yüklenmek icin uyduruk kurallar cikartmayin
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