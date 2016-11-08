"En büyük favori biziz"

Galatasaray dergisine açıklamalarda bulunan Josue, "Çok iyi potansiyele sahibiz. Bu sene bambaşka bir Galatasaray var. Takım içinde güzel bir uyum söz konusu. Herkes hedefe varmak için odaklanmış durumda. Şampiyonluk için en büyük favoriyiz." ifadelerini kullandı.

Takıma katıldığında kadronun şekillenmiş olduğunu aktaran Portekizli oyuncu, "O yüzden rekabet ortamına hazırlıklıydım. Galatasaray kadrosu çok geniş ve kaliteli oyunculardan oluşuyor. Bu durum benim için iyi, diye düşünüyorum. Çünkü birçok şey öğrenebilirim burada. Bir baskı yaşamıyorum. Sadece çalışıp, görev bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten övgüyle bahseden Josue, "Riekerink çok iyi bir hoca. Oyuncularına arkadaş gibi yaklaşıyor. Oyuncuları ile iç içe ama iş zamanı ciddi bir disiplini var. Zaten kendisi de o farkı hissettiriyor. Portekizli hocalarda çok rastlanmayan bir özellik olduğunu söylemeliyim." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımda yıldızını her geçen gün daha da parlatan Bruma'ya da değinen Josue "Bruma'yı daha önceden tanıyordum. Portekiz'de potansiyeli dikkat çeken bir oyuncuydu. Özellikle bu sezonla beraber kendisinden bekleneni vermeye başladı. Bence çok daha iyi yerlere gelecektir." açıklamasında bulundu.