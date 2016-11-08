"En büyük favori biziz"
Galatasaray'ın sezon başında Portekiz ekibi Porto'dan kiraladığı Josue Pesqueira, kendilerini şampiyonluğun favorisi olarak gördüğünü söyledi.
Takıma katıldığında kadronun şekillenmiş olduğunu aktaran Portekizli oyuncu, "O yüzden rekabet ortamına hazırlıklıydım. Galatasaray kadrosu çok geniş ve kaliteli oyunculardan oluşuyor. Bu durum benim için iyi, diye düşünüyorum. Çünkü birçok şey öğrenebilirim burada. Bir baskı yaşamıyorum. Sadece çalışıp, görev bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten övgüyle bahseden Josue, "Riekerink çok iyi bir hoca. Oyuncularına arkadaş gibi yaklaşıyor. Oyuncuları ile iç içe ama iş zamanı ciddi bir disiplini var. Zaten kendisi de o farkı hissettiriyor. Portekizli hocalarda çok rastlanmayan bir özellik olduğunu söylemeliyim." şeklinde görüş belirtti.
Sarı-kırmızılı takımda yıldızını her geçen gün daha da parlatan Bruma'ya da değinen Josue "Bruma'yı daha önceden tanıyordum. Portekiz'de potansiyeli dikkat çeken bir oyuncuydu. Özellikle bu sezonla beraber kendisinden bekleneni vermeye başladı. Bence çok daha iyi yerlere gelecektir." açıklamasında bulundu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 10:46
- Meler’den ‘penaltı’ açılımı
Toplam 3
Yorum
sabir Halil hoca mükemmel bir mac yönetmistir.Bir meslekdasi olarak tavsiye edebilecegimiz tek sey;faulleri cok erken caldigi icin ,bazen avantaj kuralini uygulamakta zorluk yasiyor.Ama bu da cok kolay düzelecek bir ayrintidir.Kumasi cok iyi
- Nazifoğlu: "Terim gelirse mutlu olurum"
Toplam 12
Yorum
1905 terim hiç bir zaman yuhalayarak gönderilmedi. kovulunca evinin önünde on binler veda etmeye gitti. terim gelecek diye ödünüz kopuyor....
- Meler’den ‘penaltı’ açılımı
Toplam 3
Yorum
sabir nerden biliyorsun?Avrupada hakemlik mi yaptin?Ben yapiyorum.Burada senin bir tarafindan uydurdugun gibi bir uygulama yapmiyoruz.Itirazin derecesine bakiyoruz.Sirf fenere yüklenmek icin uyduruk kurallar cikartmayin
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