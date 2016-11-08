 Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

    Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

    Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi katıldığı "Türkiye'nin Yeni Liderlik Zirvesi"nde Jan Olde Riekerink ve Fatih Terim'le ilgili çıkan söylentilere cevap verdi.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakemler, Fenerbahçe derbisi ve teknik direktör Riekerink'le ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Riekerink'in yerine Fatih Terim'in geleceği yönündeki iddiaları da yanıtladı.

    İşte Dursun Özbek'in basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

    "Kadıköy'e taraftarımızla beraber gideceğim. Çok güzel bir maç olacak. Uzun süredir Kadıköy'de kazanamadık, doğru ama oyun 3 neticeli, bu sefer orada ne olacağını bilemeyiz. Galatasaray oraya kazanmak için gidecek. Kadıköy'de her an sürpriz çıkabilir. Hakemler ile ilgili şunu söylemek istiyorum, o hakemler Başakşehir maçını bir daha izlesinler. TFF, MHK başkanları izlesin, yorumlasın. Fatih Terim-Riekerink dedikodu seviyesinde. Riekerink hala Galatasaray'ın hocası, başarılı buluyorum. Fatih Terim, şu an Milli takımın hocası. Bunun hakkında bir şey söylemek, yorum yapmak yanlış olur. Bay Riekerink'i destekliyoruz, Bay Riekerink'i başarılı buluyoruz, Bay Riekerink'in arkasında olmaya devam edeceğiz."

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:39
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