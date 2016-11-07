 Taçsız Kral Konak’ta – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Taçsız Kral Konak’ta

    Taçsız Kral Konak’ta
    Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Metin Oktay'ın anısını yaşatmak için hazırlanan heykel bugün düzenlenecek görkemli bir törenle futbola başladığı yer olan Konak'a dikilecek. Saat 12.30'da Bahçelievler Parkı'nda gerçekleşecek açılış törenine başkan de katılacak.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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