"Taçsız Kral" heykelinin açılışı yapıldı

Konak Belediyesi tarafından Piri Reis Mahallesi'ndeki Metin Oktay Parkı'nda yaptırılan heykelin açılışına, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Özbek burada yaptığı konuşmada, heykelin açılış davetiyesini aldığında çok gururlandığını ve hislendiğini söyledi.

Metin Oktay'ı izleme fırsatı bulduğunu ve elini sıktığını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik yıllarımızda Metin Oktay'ı kopya ederdik. Yürüyüşünü, giyimini taklit ederdik. Çok yakışıklıydı, sportifti. Metin Oktay imrenilecek, dünya iyisi bir insan, son derece iyi bir futbolcu. Onun anısına hep bir araya geldik. Metin Oktay'ın heykelleri dikilmekle bitmeyecek, bitmemesi de lazım. Metin Oktay, Türk sporuna değer katmıştır. Metin Oktay gibi futbolculara sadece attığı gollerle değil, kişiliğiyle, efendiliğiyle en çok ihtiyaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz."

Özbek, Metin Oktay'ın birleştirici bir gücü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Metin Oktay bir abide insan. Galatasaray, 500 senelik kültürden gelen ve 111 yıllık tarihi şanla şerefle dolu bir kulüp. Sportif anlamda birçok branşı Türkiye'ye getirmiş, futbolda büyük başarılar sağlamıştır. Futbolda Metin Oktay'la özdeşleşme var. Parçalı forma Metin Oktay ile anılır. Onun adına tesislerimiz var, Metin Oktay'ın çamurlu sahalarda çekilmiş fotoğrafları var. Metin Oktay yanımızdan, ruhumuzdan eksik olmadı. Bu heykelle Metin Oktay'ı doğduğu yerde anma fırsatımız oldu. Damlacıkspor Kulübüne, İzmirspor'a, onu yetiştirenlere çok teşekkür ediyorum."

İzmir Milletvekili Atilla Sertel de yaptığı konuşmada, törene katılan genç futbolculara seslenerek, "İleride çok önemli futbolcular olacaksınız mutlaka, Metin Oktay'ın izinden giderek İzmir'i temsil edeceksiniz. İçinizden milli futbolcular da çıkacak. Metin Oktay gibi adam olun, fakir fukaranın yanında olun." dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Metin Oktay'ın iyi bir sporcu ve insan olduğunu ifade etti. İzmir'in oluşturduğu değerlere sahip çıkmak zorunda olduklarını belirten Pekdaş, "Metin Oktay'ı unutmamak, unutturmamak için, Metin Oktay'ın genç sporculara örnek olması için buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Törende, Metin Oktay'ın manevi oğlu Rıfat Pala'nın yanı sıra eski takım arkadaşları da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, heykeltıraş Harun Atalayman'ın yaptığı heykelin açılışı gerçekleştirildi.