Sportif direktör geliyor
Başakşehir maçının ardından olağanüstü toplanan yönetim, yeni sportif direktör getirme kararı aldı.
Toplantıdan çıkan ortak karar Riekerink'in yalnız kaldığı... Hollandalı teknik adamın yanına tecrübeli bir Türk yardımcı getirilmesi konuşuldu. Mehmet Özbek'in tavsiyesi ise sezon başında da gündeme gelen sportif direktör oldu. Bu konuda bir isim bile gündeme geldi. Bayern Münih'ten ayrılan Matthias Sammer. Alman efsane ile bu hafta bir görüşme yapılması bekleniyor.
NAZİFOĞLU'NUN YERİNE
Galatasaray'da gözler Sammer'a çevrilirken, yeni bir sportif direktör getirilmesi halinde Florya'da futbolcular üzerindeki hakimiyetini kaybeden Levent Nazifoğlu kızağa çekilecek.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:20
- Advocaat'a Beşiktaş'ı sordular
Toplam 14
Yorum
Kartallı Helal olsun layık degilsin sen bu ülke futboluna ve medyasına ben trabzon kadar aglayan zırlayan hakem üstüne oynayan bi takım görmedim anladılar bjk yı yenemiyecegini kırmızı karttan prnaltıdan medet umdular beşiktaşlı olarak keşke maç tekrarlansa 5 tane atarız bu sefer
- Tatile çıktılar
Toplam 1
Yorum
Eyup cıhan Kardeşım hakemıde yeneceksın 10 hafta olmuş 11 puan var gelen çaldı gıden çaldı madem bız yenıleceyız kendı gençerımızle bundan daha ıyı olurduk bukada teransferle bende hocalık yaparım once kendı hamurunu yoğur ekmeğı bız pışırırız
- Haftanın oyuncusu Mesut Özil
Toplam 2
Yorum
oğuz gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralardan biri mesut futbolu bıraktıkdan sonra adı altın harflerle yazılacak tarihe şimdiden 300 assist ne demek dile kolay..
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