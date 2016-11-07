 Sen yorumlara bakma! – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sen yorumlara bakma!

    Sen yorumlara bakma!
    'da suçlu aranırken ilginç bir gelişme daha gündeme geldi. Yöneticiler arasında Riekerink'in basında yazılanlardan etkilendiği izlenimi doğdu. Kadro istikrarını bozan Hollandalı çalıştırıcıya uyarı Alp Yalman'dan geldi. Yalman, 'e, "Sen işine bak. Kimseyi dinleme" dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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