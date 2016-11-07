 Rakipler kollanıyor – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Rakipler kollanıyor

    Rakipler kollanıyor

    “Kalkavan, bizim penaltıyı çalmıyor, -Trabzon maçında garip şeyler yapıyor. Yine Aydınus bizim net penaltımızı es geçip, F.Bahçe’ye Kadıköy’de olmayan penaltıyı veriyor. Çifte standartlı kararlar bizde şüphe uyandırıyor.”

    Sportif AŞ Yöneticisi , hakem yönetimlerinde çifte standart olduğunu savundu. Aldıkları başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilmelerini değerlendiren Nazifoğlu, "Hedefimizden kesinlikle sapmadık. 'yi de çok şanslı görüyorum. Başakşehir'le 6 puan, çok başarılı olduğu söylenen ve hakem koruması altındaki 'la 4 puan farkımız var" dedi. Nazifoğlu, şöyle devam etti:

    "Beşiktaş'a 5 penaltı verilmiş, bize ise sadece 1 tane. Hakem bizim Kayserispor maçındaki yüzde yüz penaltımızı vermezken, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında garip şeyler yapıyor. Yine Fırat Aydınus bizim net penaltımızı vermezken, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de olmayan penaltıyı veriyor. Ben bunlarda kasıt olduğunu düşünmek istemiyorum ancak hakemlerin çifte standartlı kararları bizde şüphe oluşturuyor."

    KADIKÖY'E FENER'İ YENMEYE GİDECEĞİZ
    Fenerbahçe derbisinin kendileri için kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Levent Nazifoğlu, Kadıköy'de oynayacakları derbiye galibiyet için çıkacaklarını belirtirken, "Alacağımız sonuç bizim sıralamadaki yerimize büyük etki edecek" diye konuştu.

    Takımın moral ve motivasyonu için de bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekleyen Nazifoğlu, kazanmak için sahada olacaklarını, futbolcularına ve hocaları Riekerink'e güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılı yönetici, eleştirilen 'a ise destek verirken, "Beklentilerin yükselmesi Eren'i biraz etkiledi" dedi.

    DERBİ, KADERİNİ BELİRLEYECEK
    Verdiği demeçlerle eleştiri alan ve takım içindeki krizleri "yönetememekle" suçlanan Levent Nazifoğlu'nun, Fenerbahçe derbisinin de kaybedilmesi halinde görevinden alınacağı iddia ediliyor.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:52
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