Rakipler kollanıyor
“Kalkavan, bizim penaltıyı çalmıyor, Beşiktaş-Trabzon maçında garip şeyler yapıyor. Yine Aydınus bizim net penaltımızı es geçip, F.Bahçe’ye Kadıköy’de olmayan penaltıyı veriyor. Çifte standartlı kararlar bizde şüphe uyandırıyor.”
"Beşiktaş'a 5 penaltı verilmiş, bize ise sadece 1 tane. Hakem Mete Kalkavan bizim Kayserispor maçındaki yüzde yüz penaltımızı vermezken, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında garip şeyler yapıyor. Yine Fırat Aydınus bizim net penaltımızı vermezken, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de olmayan penaltıyı veriyor. Ben bunlarda kasıt olduğunu düşünmek istemiyorum ancak hakemlerin çifte standartlı kararları bizde şüphe oluşturuyor."
KADIKÖY'E FENER'İ YENMEYE GİDECEĞİZ
Fenerbahçe derbisinin kendileri için kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Levent Nazifoğlu, Kadıköy'de oynayacakları derbiye galibiyet için çıkacaklarını belirtirken, "Alacağımız sonuç bizim sıralamadaki yerimize büyük etki edecek" diye konuştu.
Takımın moral ve motivasyonu için de bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekleyen Nazifoğlu, kazanmak için sahada olacaklarını, futbolcularına ve hocaları Riekerink'e güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Sarı-kırmızılı yönetici, eleştirilen Eren Derdiyok'a ise destek verirken, "Beklentilerin yükselmesi Eren'i biraz etkiledi" dedi.
DERBİ, KADERİNİ BELİRLEYECEK
Verdiği demeçlerle eleştiri alan ve takım içindeki krizleri "yönetememekle" suçlanan Levent Nazifoğlu'nun, Fenerbahçe derbisinin de kaybedilmesi halinde görevinden alınacağı iddia ediliyor.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:52
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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