 Özbek’ten iğneleyici ‘6-0’ yanıtı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Özbek’ten iğneleyici ‘6-0’ yanıtı

    Özbek’ten iğneleyici ‘6-0’ yanıtı
    yöneticisi , 'nin 6 Kasım için yaptığı 6-0 paylaşımına çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Özbek, "Şu canımızın sıkkın olduğu ortamda iyi ki Fenerbahçe var. Bu çocukça şeyler olmasa nasıl keyifleniriz. Allah Fenerbahçe'den razı olsun. Bize, UEFA Kupası ve Süper Kupayı aldığımız tarihleri de hatırlatsalar bari. Biz kupalarımızla övünürken unutuyoruz da..." dedi.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek’ten iğneleyici ‘6-0’ yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.