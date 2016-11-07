 İpekçi’den çıkış yok! – Fotomaç – 07 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İpekçi’den çıkış yok!

    İpekçi’den çıkış yok!

    , taraftarı önünde konuk ettiği ’a şans tanımadı, 5. maçında 4. zaferine ulaştı.

    Erkekler Basketbol Ligi'nde 'ı konuk eden , salondan zaferle ayrıldı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunu bordo-mavililer 19-18 önde kapatırken, soyunma odasına 41-41 üstün giren ev sahibiydi. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmanın 3. periyondunda Schilb'in sayılarıyla rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, son çeyrekte de skor avantajını korudu. Sinan Güler'in de asistleriyle öne çıktığı karşılaşmadan 90-84 üstün ayrılan Galatasaray, 5. lig maçında 4. galibiyetini elde etti.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İpekçi’den çıkış yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.