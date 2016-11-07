Frank De Boer ilk sırada
TT Arena’da üst üste alınan iki mağlubiyet Riekerink’in koltuğunu sallarken yönetim de B planı için kolları sıvadı. Kadıköy'de alınacak mağlubiyet halinde hoca değişikliğine gidilmesi beklenirken De Boer'in liste başı olduğu öğrenildi.
Yönetimin görevlendirdiği bir menajerin, geçtiğimiz hafta içinde başarılı teknik direktör ile Hollanda'da temasa geçtiği ve bir ön görüşme yaptığı belirtildi. Riekerink'in takımın başına geçmesinde etkili olan Wesley Sneijder'in de bu değişikliğe karşı çıkmayacağı yorumları yapılıyor. Milli maç arasında sarı-kırmızılı yönetim adına başkan Dursun Özbek'in görevlendireceği bir yöneticinin de Hollanda'ya giderek detayları görüşmesi bekleniyor.
RİEKERİNK YENİDEN ALTYAPIYA
Frank De Boer'in takımın başına getirilmesi halinde Jan Olde Riekerink yeniden alt yapının başına geçmesi ve alt yapılara büyük önem veren iki teknik adamın koordineli şekilde çalışması planlanıyor. De Boer ve Riekerink'in altyapısıyla ünlü Ajax modelini Galatasaray'da hayata geçirmesi hedefleniyor.
AJAX'TA TARİH YAZDI - DE BOER'İN KARİYERİ
-2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giyen Frank de Boer, 2006 yılının sonunda Katar'da Al- Shamal takımında oynarken aktif futbol oynamayı bıraktı.
-Futbolculuk hayatına nokta koyduktan sonra 2008-2010 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan 46 yaşındaki genç hoca, 2010 yılından 2016 yılına kadar altyapısından yetiştiği Ajax'ı çalıştırdı.
-2010 yılında geçici teknik direktör olarak görev aldığı Ajax'ta önemli başarılara imza attı.
-Göreve geldiği ilk sezondan itibaren üst üste 4 şampiyonluk kupasını kazanma başarısı gösteren De Boer yönetimindeki Ajax, 2013'te ise Johan Cruyff Kupası'nı müzesine götürdü.
-2016 yılında Hollanda'da lider girdiği son haftada şampiyonluğu PSV'ye kaptırınca Ajax'tan ayrıldı.
-Sezon başında İnter'in başına geçti ancak alınan başarısız sonuçların ardından görevden alındı.
4-3-3 SİSTEMİNİ SEVİYOR
Ajax'ı çalıştırdığı 5 sezon boyunca 4-3-3 sistemini benimseyen ve İnter'de de bunu deneyen Frank de Boer'in Galatasaray'a gelmesi halinde de bu sistem ile devam etmesi bekleniyor. 2011 yılında büyük umutlar ile takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik adam Frank Rijkaard 4-3-3 sisteminden vazgeçmeyince üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası görevine son verilmişti.
İTALYA'DA 85 GÜN
Ajax'ı eski parlak günlerine döndüren Frank de Boer, İtalyanların dikkatini çekmeyi başardı ve 9 Ağustos 2016 tarihinde İnter'in başına geçti. Ancak ligde son 5 maçta alınan 4 mağlubiyetin ardından sabırsız İtalyanlar tarafından kapı önüne konuldu. İnter'in başında 85 gün kalabilen De Boer, Mancini tarafından transfer edilen Caner'i sistemine uymadığı gerekçesiyle göndermişti.
Savaş ÇORLU
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:03
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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