Denizlispor'a Galatasaray'dan ret

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan yararlanmak isteyen Denizlispor'un Galatasaray'la özel karşılaşma yapma girişimleri sonuçsuz kaldı.

Yeşil siyahlıların 12 Kasım Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynamak istediği müsabakayı, Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, çalışma programını gerekçe göstererek kabul etmedi.



Bu arada yönetim Sylla'nın kalan 141 bin, Dimov'un ise 56 bin Euro alacağını ödeyebilmek için girişimlerini sürdürüyor. Yarın Sylla'ya 50 bin Euro daha gönderecek yöneticilerin Dimov'la görüşüp süre istediği öğrenildi. Başkan Süleyman Urkay ile Mali ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan Taner Atilla, ilçe belediyelerini ziyaret edip destek istiyor. Urkay ve Atilla, son olarak Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ı makamında ziyaret edip, destek talebinde bulundu.



Öte yandan Balıkesirspor karşılaşmasından sonra üç gün izin verilen futbolcular çarşamba günü ontrenmanlara başlayacak.