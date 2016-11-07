Denizlispor'a Galatasaray'dan ret
Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan yararlanmak isteyen Denizlispor'un Galatasaray'la özel karşılaşma yapma girişimleri sonuçsuz kaldı.
Bu arada yönetim Sylla'nın kalan 141 bin, Dimov'un ise 56 bin Euro alacağını ödeyebilmek için girişimlerini sürdürüyor. Yarın Sylla'ya 50 bin Euro daha gönderecek yöneticilerin Dimov'la görüşüp süre istediği öğrenildi. Başkan Süleyman Urkay ile Mali ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkan Taner Atilla, ilçe belediyelerini ziyaret edip destek istiyor. Urkay ve Atilla, son olarak Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ı makamında ziyaret edip, destek talebinde bulundu.
Öte yandan Balıkesirspor karşılaşmasından sonra üç gün izin verilen futbolcular çarşamba günü ontrenmanlara başlayacak.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
- Rojo sürprizi
Toplam 4
Yorum
mal yönetim bu kadar olmaz ne olur GALATASARAYDA ya bu yönetim ne zaman def olub gidecek Allah-Allah
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 27
Yorum
mal yönetim Rikerink daha iyi F.Burdan mal yönetim stopper alınmalı-texnik direktor Rikerinden iyisini para yoksa bulamazsan
- Bruma’lı savunma
Toplam 3
Yorum
rasheed bence gs nin sorunu bruma gibi podolski gibi eren gibi anlık oyuncuları olması , 90 dakikada erenin kafasına top gelecekki gol atsın bruma 3 kişiyi çalımlayıp verecekki gol olsun podolskinin top ayağına oturacakki gol olsun bir maçta bunlar 3 dakika oynuyor 87 dakika isimleri okunmuyor ,bu tarz futbol 90 larda kaldı artık her oyuncu her an oyunun içinde olacak..
Denizlispor'a Galatasaray'dan ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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