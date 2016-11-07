 Bruma’lı savunma – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’lı savunma

    Bruma’lı savunma
    Kötü sonuçların ardından gergin ortamda fatura Riekerink'e çıkarken, Hollandalı hoca kendini üzerinden savundu. , Yalman ve Mehmet Özbek ile yaptığı toplantıda, Portekizli oyuncu dışında oyuna etki edecek ve gole gidecek başka oyuncusu olmamasından yakındı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:32
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