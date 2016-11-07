Arena bozgunu

Geçen sezon TT Arena'da sadece 2 maç kaybeden sarı-kırmızılılar bu sezon daha 10'uncu haftada evinde 2 yenilgi yaşadı. G.Saray evinde en son öne geçtiği bir maçı tam 5 yıl sonra kaybetti. En son 6 Ekim 2011'de G.Saray, G.Antep önünde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.