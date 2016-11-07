 Arena bozgunu – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Arena bozgunu

    Arena bozgunu
    Geçen sezon TT Arena'da sadece 2 maç kaybeden sarı-kırmızılılar bu sezon daha 10'uncu haftada evinde 2 yenilgi yaşadı. G.Saray evinde en son öne geçtiği bir maçı tam 5 yıl sonra kaybetti. En son 6 Ekim 2011'de G.Saray, G.Antep önünde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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