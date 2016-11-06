Ya düğün ya hüzün
Liderin 6 puan gerisinde kalan G.Saray’da, Milli aranın ardından oynanacak F.Bahçe derbisi sarı-kırmızılıları ya coşturacak, ya da cezalar ve istifalar havada uçuşacak.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, son 3 haftada kaybedilen 6 puanla yarışın gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılarda Başakşehir yenilgisi bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi, rafa kaldırılan sorunların gün yüzüne çıkmasına, cezaların da yeniden gündeme gelmesine neden oldu.. Önceki akşam alınan yenilgi sonrasında Başkan Özbek, futbolun patronu Alp Yalman ile Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu arasında yapılan OHAL toplantısında cezaların gündeme getirilmesi, hatta F.Bahçe maçında alınması muhtemel yenilgi sonrasında 'uygulamaya sokulması' gündeme geldi.
AĞIR CEZALAR GELEBİLİR
Milli maç arasının ardından 20 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisi sarı-kırmızılıları ya yeniden yükselişe geçirecek ya da verilecek cezalarla birlikte, teknik direktör Riekerink dahil bazı isimlerin biletleri kesilebilecek. Kısaca, Galatasaray'da 20 Kasım akşamı ya düğün yaşanacak, ya da hüzün...
CEZAYI KESİN AMA ÖNCE PARA ÖDEYİN!
Başakşehir yenilgisi G.Saray'da halı altına süpürülen tüm tozların ortaya çıkmasına neden oldu. Yöneticiler bazı aracılar kullanarak futbolculara, "F.Bahçe maçında yenilirlerse cezaları" keseriz diyerek aba altından sopa gösterdi. Aylardır paralarını alamayan futbolcular da bunun altına kalmadı. "Yönetim önce paramızı versin, ondan sonra da cezaları konuşmayı başlasın" diyerek tepkilerini ortaya koydular.
AĞIR CEZALAR GELEBİLİR
Milli maç arasının ardından 20 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisi sarı-kırmızılıları ya yeniden yükselişe geçirecek ya da verilecek cezalarla birlikte, teknik direktör Riekerink dahil bazı isimlerin biletleri kesilebilecek. Kısaca, Galatasaray'da 20 Kasım akşamı ya düğün yaşanacak, ya da hüzün...
CEZAYI KESİN AMA ÖNCE PARA ÖDEYİN!
Başakşehir yenilgisi G.Saray'da halı altına süpürülen tüm tozların ortaya çıkmasına neden oldu. Yöneticiler bazı aracılar kullanarak futbolculara, "F.Bahçe maçında yenilirlerse cezaları" keseriz diyerek aba altından sopa gösterdi. Aylardır paralarını alamayan futbolcular da bunun altına kalmadı. "Yönetim önce paramızı versin, ondan sonra da cezaları konuşmayı başlasın" diyerek tepkilerini ortaya koydular.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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