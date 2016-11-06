 Taraftar kötüyü düşünüyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Taraftar kötüyü düşünüyor

    Taraftar kötüyü düşünüyor
    Ligdeki ilk 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen 'da taraftarlar en kötü senaryodan korkuyor. ; önce bugünkü Akhisar deplasmanından galibiyetle dönmesi, ardından evinde G.Saray'ı yenmesi halinde, ligde sarı-kırmızılı takımın üzerinde yer alacak. Sarı-kırmızılı taraftarların böyle bir senaryo halinde kazan kaldıracağı ve yönetim ile teknik heyeti istifaya davet edebileceği iddia edildi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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