Taraftar kötüyü düşünüyor
Ligdeki ilk 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen G.Saray'da taraftarlar en kötü senaryodan korkuyor. F.Bahçe; önce bugünkü Akhisar deplasmanından galibiyetle dönmesi, ardından evinde G.Saray'ı yenmesi halinde, ligde sarı-kırmızılı takımın üzerinde yer alacak. Sarı-kırmızılı taraftarların böyle bir senaryo halinde kazan kaldıracağı ve yönetim ile teknik heyeti istifaya davet edebileceği iddia edildi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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