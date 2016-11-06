 Takım arıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Takım arıyor

    Takım arıyor
    yol ayrımında... Tecrübeli futbolcu, Tolga Ciğerci'nin kart cezalısı olması ve midesini üşüten Selçuk İnan'ın da tek antrenmana katılmasına karşın kadroda yer bulamayınca ayrılık kararı aldı. Riekerink'in planlarında yer almadığını düşünen deneyimli oyuncunun, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği ifade edildi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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