 Sportif direktör geliyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Sportif direktör geliyor

    Sportif direktör geliyor

    maçının ardından olağanüstü toplanan yönetim, yeni sportif direktör getirme kararı aldı.

    yenilgisi sonrasında G.Saray'da hareketli saatler yaşanmaya başlandı... Teknik direktör Jan Olde Riekerink üzerinde büyük bir baskı oluştu. Başkan Dursun Özbek, futbolun patronu Alp Yalman ile Mehmet Özbek acil bir toplantı yaptı. Son 3 maçta 6 puan puan kaybı yaşanması acil bir eylem planının masaya gelmesine neden oldu.

    Toplantıdan çıkan ortak karar Riekerink'in yalnız kaldığı... Hollandalı teknik adamın yanına tecrübeli bir Türk yardımcı getirilmesi konuşuldu. Mehmet Özbek'in tavsiyesi ise sezon başında da gündeme gelen sportif direktör oldu. Bu konuda bir isim bile gündeme geldi. Bayern Münih'ten ayrılan Matthias Sammer. Alman efsane ile bu hafta bir görüşme yapılması bekleniyor.

    NAZİFOĞLU'NUN YERİNE
    Galatasaray'da gözler Sammer'a çevrilirken, yeni bir sportif direktör getirilmesi halinde Florya'da futbolcular üzerindeki hakimiyetini kaybeden Levent Nazifoğlu kızağa çekilecek.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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