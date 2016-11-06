Sportif direktör geliyor
Başakşehir maçının ardından olağanüstü toplanan yönetim, yeni sportif direktör getirme kararı aldı.
Başakşehir yenilgisi sonrasında G.Saray'da hareketli saatler yaşanmaya başlandı... Teknik direktör Jan Olde Riekerink üzerinde büyük bir baskı oluştu. Başkan Dursun Özbek, futbolun patronu Alp Yalman ile Mehmet Özbek acil bir toplantı yaptı. Son 3 maçta 6 puan puan kaybı yaşanması acil bir eylem planının masaya gelmesine neden oldu.
Toplantıdan çıkan ortak karar Riekerink'in yalnız kaldığı... Hollandalı teknik adamın yanına tecrübeli bir Türk yardımcı getirilmesi konuşuldu. Mehmet Özbek'in tavsiyesi ise sezon başında da gündeme gelen sportif direktör oldu. Bu konuda bir isim bile gündeme geldi. Bayern Münih'ten ayrılan Matthias Sammer. Alman efsane ile bu hafta bir görüşme yapılması bekleniyor.
NAZİFOĞLU'NUN YERİNE
Galatasaray'da gözler Sammer'a çevrilirken, yeni bir sportif direktör getirilmesi halinde Florya'da futbolcular üzerindeki hakimiyetini kaybeden Levent Nazifoğlu kızağa çekilecek.
Toplantıdan çıkan ortak karar Riekerink'in yalnız kaldığı... Hollandalı teknik adamın yanına tecrübeli bir Türk yardımcı getirilmesi konuşuldu. Mehmet Özbek'in tavsiyesi ise sezon başında da gündeme gelen sportif direktör oldu. Bu konuda bir isim bile gündeme geldi. Bayern Münih'ten ayrılan Matthias Sammer. Alman efsane ile bu hafta bir görüşme yapılması bekleniyor.
NAZİFOĞLU'NUN YERİNE
Galatasaray'da gözler Sammer'a çevrilirken, yeni bir sportif direktör getirilmesi halinde Florya'da futbolcular üzerindeki hakimiyetini kaybeden Levent Nazifoğlu kızağa çekilecek.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Sportif direktör geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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