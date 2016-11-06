‘Riekerink Bey’ için tehlike çanları çalıyor
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink için tehlike çanları çalmaya başladı. Hollandalı teknik adam, yönetim, oyuncular ve taraftarlar tarafından eleştirilmeye başladı. Yarıştığı tüm kupaları kazanan ve 'Riekerink Bey' unvanını alan Hollandalı çalıştırıcının koltuğu sallanıyor. Sneijder'ı fazla serbest bırakması, Yasin için yönetimin farklı konuşması, kadroyu hatalı kurması ve yanlış değişiklikler yapması; Riekerink'in en çok eleştirilen konuları oldu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
‘Riekerink Bey’ için tehlike çanları çalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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