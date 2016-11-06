 ‘Riekerink Bey’ için tehlike çanları çalıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bey’ için tehlike çanları çalıyor

    ‘Riekerink Bey’ için tehlike çanları çalıyor
    Teknik Direktörü Riekerink için tehlike çanları çalmaya başladı. Hollandalı teknik adam, yönetim, oyuncular ve taraftarlar tarafından eleştirilmeye başladı. Yarıştığı tüm kupaları kazanan ve 'Riekerink Bey' unvanını alan Hollandalı çalıştırıcının koltuğu sallanıyor. Sneijder'ı fazla serbest bırakması, Yasin için yönetimin farklı konuşması, kadroyu hatalı kurması ve yanlış değişiklikler yapması; 'in en çok eleştirilen konuları oldu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Riekerink Bey’ için tehlike çanları çalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.