''Maçı erken koparamadık''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maç içerisinde bazı oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Schilb ve Micov, takımın bel kemiği. Sinan Güler ikinci yarı skora katkı verdi. Göksenin Köksal savunma direncimizi arttırdı. Dentmon da nihayet son bölümde skorer özelliğini hatırlayıp skora katkı verince, maçı kazanmış olduk. Az oyuncudan skor katkısı alıyoruz. Böyle olunca da yorgunluk belirtisi oluyor. Şu anda ligdeki yerimiz gayet iyi. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Göksenin Köksal ise taraftarları önünde kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK CEPHESİ

Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, zor bir maç oynadıklarını ve karşılaşmayı küçük detayların belirlediğini aktardı.

Bazarevich, amaçlarının savunma değişiklikleriyle maç içerisinde rakiplerini şaşırtmak olduğunu ve büyük bir bölümde bu stratejilerinin tuttuğunu anlatarak, "Aldığınız riskler size maç içerisinde geri dönebiliyor. Maçın bir bölümünde biz bunu yaşayarak mücadeleden mağlup ayrıldık. Lig uzun bir maraton. Saha içerisindeki iletişimimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Son bölümde yaşadığımız iletişim eksikliği maçı kaybetmemize neden oldu. İletişim eksikliğimizin bedelini maçı kaybederek ödedik." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili basketbolcu Kenny Kadji ise zor bir maça çıktıklarını ve karşılaşma içerisinde yaptıkları hatalarla mücadeleyi kendileri için daha zor bir duruma getirdiklerini dile getirdi.