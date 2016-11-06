 Kolbeinn bekleniyor – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Kolbeinn bekleniyor

    Kolbeinn bekleniyor
    Sakatlığı nedeniyle 1 dakika dahi resmi maçlarda mücadele edemeyen Kolbeinn Sigthorsson'un dönüşü dört gözle bekleniyor. Sigthorsson'un iyileşmesiyle birlikte İzlandalı futbolcuya süre vermeye başlayacak olan Riekerink, Eren'e de gözdağı verecek.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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