Kolbeinn bekleniyor

Sakatlığı nedeniyle 1 dakika dahi resmi maçlarda mücadele edemeyen Kolbeinn Sigthorsson'un dönüşü dört gözle bekleniyor. Sigthorsson'un iyileşmesiyle birlikte İzlandalı futbolcuya süre vermeye başlayacak olan Riekerink, Eren'e de gözdağı verecek.