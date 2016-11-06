Hücumda silik kaldı
TT Arena'daki maçlarında rakip alanda etkin bir görüntü çizen Galatasaray, Başakşehir maçında bu sezonun en düşük rakamlarından birine ulaştı. Galatasaray, Başakşehir karşısında rakip ceza sahasında sadece 21 kez topla oynadı. Bu 21 topla oynamanın ise sadece 6'sı, golcü oyuncu Eren Derdiyok'a ait... Sarı-kırmızılı takım daha önce oynadığı tüm iç saha maçlarında en az 25 kez rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma fırsatı yakalamıştı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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