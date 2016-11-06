 Hücumda silik kaldı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Hücumda silik kaldı

    Hücumda silik kaldı
    TT Arena'daki maçlarında rakip alanda etkin bir görüntü çizen Galatasaray, Başakşehir maçında bu sezonun en düşük rakamlarından birine ulaştı. , karşısında rakip ceza sahasında sadece 21 kez topla oynadı. Bu 21 topla oynamanın ise sadece 6'sı, golcü oyuncu Eren Derdiyok'a ait... Sarı-kırmızılı takım daha önce oynadığı tüm iç saha maçlarında en az 25 kez rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma fırsatı yakalamıştı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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