Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir yenilgisinin moralleri bozduğunu ancak deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye kilitlendiklerini aktardı.

Derbi maçı kazanmak istediklerini aktaran sarı-kırmızılı yönetici, "Fenerbahçe karşılaşması her zamanki gibi çok önemli. O maça galibiyet için çıkacağız. Alacağımız sonuç bizim sıralamadaki yerimize büyük etki edecek. Ayrıca takımımızın moral ve motivasyonu için de bu galibiyete ihtiyacımız var. Kesinlikle kazanmak için sahada olacağız. Takımımıza, hocamıza olan güvenimiz tam." diye konuştu.

Medipol Başakşehir yenilgisinin takımdaki herkesi etkilediğini dile getiren Nazifoğlu, "Ekibimiz bunu kaldıracak güçte. Tecrübeli oyunculara sahibiz. Önümüzdeki günlerde bizim de yardımımızla bu durumdan sıyrılacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Hakem koruması altındaki Beşiktaş'la puan farkı 4"

Levent Nazifoğlu, Galatasaray takımının son dönemde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilmesine değinerek, hakem yönetimlerinde çifte standart olduğunu savundu.

"Çok başarılı olduğu söylenen, hakem koruması altındaki Beşiktaş'la 4 puan farkımız var" diyen Nazifoğlu, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'a 5 penaltı verilmiş, bize ise sadece 1 tane. Hakem Mete Kalkavan bizim Kayserispor maçındaki yüzde yüz penaltımızı vermezken, dünkü Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında garip şeyler yapıyor. Yine Fırat Aydınus bizim net penaltımızı vermezken, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de olmayan penaltıyı veriyor. Ben bunlarda kasıt olduğunu düşünmek istemiyorum ancak hakemlerin çifte standartlı kararları bizde şüphe oluşturuyor."

Ligin henüz 10. haftasının geride kaldığını ve gelecek maçlarda çok şeyin değişebileceğini vurgulayan Nazifoğlu, "Medipol Başakşehir'le 6, Beşiktaş'la 4 puan farkımız var. Bu kapanabilecek bir fark. Hedefimizden kesinlikle sapmadık. Hatta Fenerbahçe'yi de yine çok şanslı görüyorum. Rekabet son haftalara kadar devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Eren iyi bir golcü"

Levent Nazifoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmasına karşın son 5 haftada gol atamayan Eren Derdiyok'a destek verdi.

Eren'in moralinin bozulmaması için çabaladıklarını anlatan sarı-kırmızılı yönetici, "Eren Derdiyok çok kaliteli bir golcü. Beklentilerin yükselmesi onu biraz etkiledi. Kendisini geçmiş maçlarda ispatladı ve önümüzdeki müsabakalarda yeniden kendisini bulacaktır." şeklinde konuştu.

Forvet hattına alternatif olarak aldıkları Kolbeinn Sigthorsson'un sakatığının planlarını bozduğuna değinen Nazifoğlu, "Şu anda Eren alternatifsiz durumda. Eğer Sigthorsson olsaydı daha rahat edecekti ve üzerinde daha az baskı hissedecekti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda sportif direktör arayışları olduğu haberlerini yalanlayan, yapılan eleştirileri ise normal karşıladıklarını anlatan Nazifoğlu, "İstenilen sonuçlar alınamadığında eleştiriler çok normal. Ama yalan haber yapanlar da var. Biz eleştirilere her zaman açığız. Baştan sona yalan haberler ise hiç hoş değil. Maalesef bu tip şeyler artık olağan hale gelmiş. Sanırım toplumdan tepki görene kadar da devam edecekler." diyerek sözlerini tamamladı.