Hakan-Semih ikilisi de tutmadı
Galatasaray stoper bölgesinde bir türlü kemik ikili bulunamadı. Ligin ilk 7 haftasında Chedjou-Hakan ikilisi ile sahaya çıkan Riekerink, basit gollere dur diyemediği için bu ikiliyi bozmuştu. Trabzon ve Adana karşısında Semih-Chedjou ikilisi ile çıkan Hollandalı çalıştırıcı, Başakşehir karşısında ise Hakan-Semih ikilisine görev verdi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Hakan-Semih ikilisi de tutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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