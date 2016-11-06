 Hakan-Semih ikilisi de tutmadı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Hakan-Semih ikilisi de tutmadı

    Hakan-Semih ikilisi de tutmadı
    stoper bölgesinde bir türlü kemik ikili bulunamadı. Ligin ilk 7 haftasında Chedjou-Hakan ikilisi ile sahaya çıkan , basit gollere dur diyemediği için bu ikiliyi bozmuştu. Trabzon ve Adana karşısında Semih-Chedjou ikilisi ile çıkan Hollandalı çalıştırıcı, Başakşehir karşısında ise Hakan-Semih ikilisine görev verdi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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