Eskiler devirdi
Galatasaray son yıllarda eski oyuncularından çok sayıda gol yerken bu seri Medipol Başakşehir maçında da devam etti. Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında rakibine 2-1 yenilen Galatasaray'a golleri eski oyuncuları Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan attı. Öte yandan gollerin asistlerini de yine eski Galatasaraylı oyuncular Uğur Uçar ve Emre Belözoğlu yaptı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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