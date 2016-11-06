 Eskiler devirdi – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Eskiler devirdi

    Eskiler devirdi
    son yıllarda eski oyuncularından çok sayıda gol yerken bu seri maçında da devam etti. Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında rakibine 2-1 yenilen Galatasaray'a golleri eski oyuncuları ve attı. Öte yandan gollerin asistlerini de yine eski Galatasaraylı oyuncular ve yaptı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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