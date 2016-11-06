Eren’siz derdi çok!
G.Saray'ın bu seneki en iyi transferlerinden birisi olan Eren Derdiyok, ilk haftalarını aratıyor. Ligde ilk 5 maçta 5 gol atarak takımının iyi başlangıcında büyük etki etmiş, ancak daha sonrasında durmuştu. Sarı-kırmızılılar bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de (Trabzon ve Başakşehir) Eren'in gol atamadığı maçlarda alırken, ligdeki iki beraberliğin birinde de (Kayseri) Eren gol atamamıştı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Eren’siz derdi çok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.