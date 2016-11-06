 Eren’siz derdi çok! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Eren’siz derdi çok!

    Eren’siz derdi çok!
    'ın bu seneki en iyi transferlerinden birisi olan , ilk haftalarını aratıyor. Ligde ilk 5 maçta 5 gol atarak takımının iyi başlangıcında büyük etki etmiş, ancak daha sonrasında durmuştu. Sarı-kırmızılılar bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de (Trabzon ve Başakşehir) Eren'in gol atamadığı maçlarda alırken, ligdeki iki beraberliğin birinde de (Kayseri) Eren gol atamamıştı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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