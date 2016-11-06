 ‘Dinlenin gelin’ – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘Dinlenin gelin’

    ‘Dinlenin gelin’
    , Galatasaraylı oyunculara, milli ara nedeniyle futbolculara dinlenmeleri ve yenilgiyi unutmaları için 2 gün izin verildi. Başakşehir karşısında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaparken diğerlerinin ise pas ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Galatasaray, salı günü yapılacak idmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına tekrar başlayacak.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Dinlenin gelin’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.