‘Dinlenin gelin’
Riekerink, Galatasaraylı oyunculara, milli ara nedeniyle futbolculara dinlenmeleri ve yenilgiyi unutmaları için 2 gün izin verildi. Başakşehir karşısında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaparken diğerlerinin ise pas ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Galatasaray, salı günü yapılacak idmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına tekrar başlayacak.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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